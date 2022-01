Naruto: un cosplay di Kaguya Otsutsuki vi ipnotizzerà con la sua tecnica

Nel mondo di Naruto ci sono tanti personaggi, alcuni praticamente incapaci in battaglia, altri versati, e poi c'è chi è praticamente una divinità scesa in terra. Tuttavia, in questo universo creato da Masashi Kishimoto ci sono anche degli esseri considerati davvero delle divinità il cui potere va oltre ogni immaginazione.

Il clan Otsutsuki ha un'origine speciale: questi esseri non sono originari del pianeta di Naruto e compagni, bensì provengono da altri luoghi remoti, colonizzando pianeti per ottenere potere. L'obiettivo del clan Otsutsuki è proprio quest'ultimo, con la Terra che è stata invasa da Kaguya Otsutsuki, una delle più forti. L'avversaria di Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi è stata sigillata dal gruppo, in modo tale da mettere al sicuro l'intero pianeta, ma non senza sudare.

Tanya Bayer ha deciso di interpretare la divinità di Naruto in un cosplay. L'immagine di Kaguya Otsutsuki con il suo Tsukuyomi infinito attivo riesce a conquistare e anche ipnotizzare per il modo in cui è stato realizzato. Gli occhi bianchi e il contrasto rosso danno davvero un'aura di cattiva finale ma senza trascurare il lato della bellezza. Un cosplay di Kaguya Otsutsuki davvero ben riuscito, quindi.

In Boruto, gli Otsutsuki sono onnipresenti con il karma, una delle loro tecniche più avanzate.