Naruto: un cosplay di Kakashi Hatake in battaglia e come non ve lo immaginereste mai

Il volto di Kakashi Hatake è sempre stato un mistero. A partire dalla sua primissima apparizione in Naruto, il ninja ha avuto il volto parzialmente coperto, con una maschera che nasconde tutto ciò che c'è dal naso in giù. Cosa c'è dietro la maschera di Kakashi? Non è mai stato necessario saperlo, dato che il jonin ha sempre dato il massimo.

Che sia in battaglia o fuori, il sensei del team 7 ha avuto molto a cuore le sorti dei suoi studenti e per questo ha cercato di insegnargli tutto il possibile sin da quando hanno superato la sua prova all'inizio del manga e anime di Naruto. Eppure questo desiderio di conoscere il vero viso di Kakashi colpisce anche i suoi allievi a un certo punto della storia. In uno special del manga prima e in un episodio dell'anime poi, viene rivelato il volto di Kakashi, ma anche quello immaginato dai suoi allievi.

Bakka ha deciso di portare ai suoi fan un cosplay di Kakashi Hatake in battaglia, quindi la versione seria. Tante foto sono dedicate al ninja copiatore insanguinato o mentre sta per attivare alcune sue tecniche, davvero ben dettagliate e realizzate. Però ha voluto lasciare spazio anche per altro, un video cosplay di Kakashi con i dentoni, mostrando una delle fantasie dei ragazzi del team 7 nel famoso episodio 101 di Naruto.

Una scelta sicuramente divertente e simpatica che non tutti pensano di mettere in scena.