Naruto: un cosplay di Kakashi Hatake e Tsunade insieme, i due vecchi Hokage di Konoha

Nel mondo di Naruto, gli Hokage rappresentano il vertice del potere a Konoha. Questi leader carismatici hanno guidato il loro villaggio attraverso tempi difficili e si sono distinti per il coraggio e dedizione, con sacrificio. Tra gli Hokage più iconici figurano Kakashi Hatake e Tsunade Senju, due personaggi che hanno fatto la storia del manga.

Kakashi Hatake, noto anche come Kakashi il copiatore, è stato il sesto Hokage di Konoha, anche se il periodo in cui si è occupato del villaggio non è stato al centro di storie importanti o lunghe nel mondo di Naruto. L'ex sensei di Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, ha comunque ottenuto il rispetto del villaggio, nonostante una potenza ridotta in seguito agli eventi della Quarta Grande Guerra Ninja.

Lui successe proprio a Tsunade Senju, la Quinta Hokage e una delle kunoichi più potenti nella storia di Naruto. È conosciuta per la sua incredibile abilità medica e per la sua straordinaria forza fisica, che può sfruttare grazie all'utilizzo particolare che fa del chakra. Nonostante le tragiche perdite nella sua vita, tra cui il fratello e il fidanzato, Tsunade ha dimostrato una straordinaria resistenza e ha guidato il Villaggio della Foglia con una fermezza senza pari, come si vede per la maggior parte del corso di Naruto.

Entrambi gli Hokage incarnano gli ideali di coraggio, sacrificio e leadership. Una situazione diversa proposta da questo post a tema Naruto con un cosplay di Tsunade e Kakashi che sorridono insieme, con le prime foto molto giocose e scherzose. Si passa poi alle maniere forti con Tsunade che dà calci e Kakashi che prepara il suo Raikiri. Quale scatto vi piace di più?

Ora invece in Boruto c'è un ottavo Hokage al Villaggio della Foglia.