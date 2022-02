Naruto: un cosplay di Kakashi spettacolare, il ninja copiatore è in azione in queste foto

Una volta ottenuto il diploma e il coprifronte del Villaggio della Foglia alla fine del percorso accademico, i giovani ninja del mondo di Naruto vengono smistati in gruppi d'azione formati da tre ragazzi e un maestro jonin. Al team 7 dei protagonisti capitò come sensei il ninja copiatore Kakashi Hatake, uno dei più forti del villaggio.

A Konoha e non solo, Kakashi Hatake gode di una grandissima fama. Avendo combattuto anche in guerra, il suo nome e le sue capacità sono conosciute in lungo e in largo, ma nel villaggio si sa anche che non è un maestro tenero. Negli ultimi anni, soltanto il team 7 di Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno è riuscito a superare la sfida iniziale.

Da lì in poi, sarà uno scoperta continua delle abilità del ninja copiatore, con le sue tecniche che ruotano non soltanto sulle capacità elementali, ma anche sullo Sharingan e sul Raikiri, il suo marchio di fabbrica che poi insegnerà anche a Sasuke. Il cosplayer russo Samara ha omaggiato il ninja di Naruto in questo cosplay di Kakashi Hatake in azione.

La prima foto lo prepara al combattimento con lo Sharingan sfoderato, nella seconda invece ha in una mano un kunai e nell'altra il Raikiri attivo, mentre le altre foto lo calano in uno scenario giapponese con tanto di torii. Cosa ve ne sembra?

Sapevate perché Kakashi indossa la maschera? Ed ecco qual è il vero volto e quando appare in Naruto.