Naruto: un cosplay di Konan dell'Akatsuki con la sua eleganza

Il Villaggio della Foglia era appena uscito da una situazione difficile e non senza perdite. La morte del Terzo Hokage Hiruzen Sarutobi lanciò Konoha in un momento critico, con difese basse e una gerarchia sconvolta. E fu così che Naruto si lanciò in una missione insieme al suo nuovo maestro, Jiraiya.

Pronti via e i due incontrano subito un ostacolo clamoroso. Di ninja pericolosi e ricercati nel mondo di Naruto ce ne sono tanti, e fin dalle prime saghe il manga l'ha ricordato con personaggi del calibro di Zabuza e Haku. Si arriva a un nuovo livello però con la comparsa di Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki, due membri dell'organizzazione Alba, conosciuta anche con il nome originale Akatsuki. Col tempo, verranno conosciuti tutti i membri del gruppo, arrivando fino a quelli più longevi.

Konan è uno dei membri più importanti dell'Akatsuki. La donna è sempre stata la compagna di Yahiko, fin da quando l'organizzazione cambiò completamente volto diventando un covo per ninja rinnegati dai propri villaggi. Capelli blu corti, piercing e una capacità di manipolare la carta che la rende un vero e proprio angelo della morte la rendono molto facile da riconoscere.

Questo cosplay di Konan molto elegante da Naruto è stato curato da Miikhy Deafening. La cosplayer italiana ha deciso di dedicarsi al personaggio che ha dato battaglia prima di morire, pur di difendere quel poco che restava dei suoi due amici tanto amati, con i quali aveva condiviso battaglie su battaglie.