Naruto: un cosplay di Konan versione angelo di carta

L'Akatsuki fu creata tempo prima l'inizio della storia di Naruto, e in principio non era di certo l'organizzazione criminale che abbiamo visto in azione per tutta la durata della serie. Fondata dal trio Yahiko-Nagato-Konan, quest'associazione era un unicum nel mondo dei ninja, ma fu distrutta dall'intervento di Hanzo la Salamandra.

Da quella situazione nacque l'Akatsuki governata da Pain, in cui Konan fu secondo membro e spalla del capo. Del terzetto iniziale, Konan è stata anche quella sopravvissuta più a lungo in Naruto, morendo soltanto durante lo scontro con Obito Uchiha, tentando di difendere la memoria dei suoi amici e il corpo di Nagato. La sua prima apparizione nel manga e nell'anime non è stata di poco conto, presentandosi come un angelo mortale dinanzi a Jiraiya, sfruttando le sue ali di carta enormi.

La sua tecnica innata si mette in mostra in questo cosplay di Konan angelo della morte creato da Anastasia. La cosplayer ha una predilezione per il mondo di Naruto e ha presentato tanti personaggi femminili della serie, e ora ha deciso di concentrarsi sull'unica donna di rilievo nell'Akatsuki in queste foto dove si fa aiutare dai fotomontaggi e dalla computer graphica per dotarsi delle ali e un corpo frammentato in tanti fogli.

Ed ecco la stessa Anastasia in un cosplay dolce di Hinata Hyuga.