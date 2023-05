Naruto: un cosplay di Kushina da giovane con la sua bravura da ninja

La storia di Naruto ideata da Masashi Kishimoto ha inizio quando il personaggio è già dodicenne. In questo periodo, Konoha è in pace, ormai in tregua dopo varie guerre che hanno devastato i vari paesi. Crescendo, però, Naruto viene a conoscenza di tanti avvenimenti passati, in particolar modo di quelli che coinvolgono i genitori.

Inizialmente infatti, Naruto non conosceva nulla dei genitori, né i loro nomi né i loro volti. Soltanto nelle situazioni di maggior pericolo ha potuto fare la loro conoscenza. Il padre, Minato Namikaze, si è rivelato durante l'assalto di Pain a Konoha, mentre la madre, Kushina Uzumaki, ha fatto la sua comparsa mentre Naruto stava lottando per controllare la Volpe a Nove Code.

Kushina Uzumaki appare in sostanza soltanto in quel frangente della serie, durante il quale racconta la propria vita al figlio, visto per la prima volta. Moglie di Minato Namikaze, il Quarto Hokage, Kushina è una kunoichi molto abile, portata a Konoha in giovane età a causa del suo chakra molto particolare, cosa che le valse l'obbligo di diventare la nuova portatrice di Kurama, all'epoca ancora sigillato in Mito Uzumaki. Nonostante il suo carattere molto forte, che la portò a essere soprannominata "il sanguinoso habanero rosso", Kushina è anche molto dolce e premurosa, e ha un grande amore per la sua famiglia e i suoi amici.

Prima di diventare madre, anche lei era una kunoichi forte e abile. La cosplayer Izanami ha voluto riportare i fan di Naruto indietro nel tempo con questo cosplay di Kushina Uzumaki versione ninja, con il giubbotto verde di Konoha, il coprifronte posizionato sui capelli rossi e un kunai tra le mani. Il tempo poi passerà anche per lei, e così nascerà questo cosplay di Kushina in dolce attesa. Invece, sempre la stessa cosplayer anni fa propose un cosplay di Mito Uzumaki.