Naruto: un cosplay di Madara al femminile con il suo Rinnegan

Conosciuto come il capo del clan Uchiha e uno dei più grandi antagonisti di Naruto, Madara è un personaggio che incarna la complessità umana, la determinazione assoluta e il desiderio implacabile di potere. Nonostante il suo ruolo negativo per gran parte della serie, ha saputo catturare il cuore degli spettatori e dei cosplayer.

Co-fondatore del villaggio di Konoha assieme a quello che è diventato il primo Hokage, Hashirama Senju, Madara ha giocato un ruolo cruciale nella storia del Villaggio della Foglia. Dopo essere stato sconfitto da Hashirama, lo shinobi è scomparso dalle cronache ufficiali, ma la sua influenza oscura ha continuato a permeare il mondo ninja. Il suo ritorno come antagonista principale è stato uno dei momenti più epici e intensi della serie, portando a scontri titanici e rivelazioni scioccanti. Le abilità del Rinnegan di Madara in Naruto gli hanno permesso di diventare così pericoloso: diamo un'occhiata al personaggio nella rivisitazione originale e fedele della cosplayer feministchronicles.

In questo cosplay di Madara Uchiha da Naruto, la sua natura sinistra e il suo Rinnegan vengono rappresentati in modo impeccabili, ma il ninja è immaginato al femminile. Con la sua iconica armatura rossa e il Gunbai dietro la schiena, un particolarissimo ventaglio da guerra di origine giapponese, il personaggio è pronto a combattere per i suoi ideali.

Uomo ambizioso, Madara è determinato a raggiungere il suo obiettivo di creare un mondo in cui regna il potere supremo. La sua determinazione è quasi sovrumana, e nulla può fermarlo nel suo cammino verso il dominio. Tuttavia, dietro la sua maschera fredda e impassibile, si cela una profonda amarezza. Madara si sente tradito dal mondo ninja, che ha permeato egli stesso e che ha visto come un luogo di ingiustizia e ipocrisia. Questo risentimento lo ha spinto a cercare il potere assoluto come mezzo per cambiare il destino del suo universo. Questo personaggio è così leggendario che Madara è stato rappresentato in 9 stili diversi da Naruto: sono tutti eccezionali!