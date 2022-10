Naruto: un cosplay di Mei Terumi, l'affascinante Mizukage dell'anime

I kage sono coloro che siedono in cima alla piramide sociale di un villaggio ninja. Per essere eletti in questo ruolo è necessario un ampio consenso tra la popolazione e tra i ranghi più alti, ma è bisogno anche essere uno dei ninja più forti del mondo di Naruto. E questi ninja li abbiamo visti in azione spesso nella seconda fase dell'anime.

Dalla saga della conferenza dei cinque kage, abbiamo visto in azione ogni figura apicale dei cinque villaggi ninja maggiori. Tra questi c'era anche la mizukage, ovvero il capo del villaggio della nebbia, Mei Terumi. La donna è una delle più giovani in questo circolo di leader dopo Gaara, ma la gioventù non la ferma dall'avere poteri estremamente temibili. Come si è visto durante quella saga di Naruto e anche in seguito, è in grado di utilizzare ben due tecniche molto particolari grazie alla sua peculiare natura del chakra.

Ora Azey ha voluto realizzare questo personaggio di Naruto portando al pubblico un cosplay di Mei Terumi. Ecco quindi la mizukage con i suoi capelli castani molto lunghi, con uno sguardo affascinante e parzialmente coperto dalla capigliatura, più il vestito blu.