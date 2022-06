Naruto: un cosplay di Mito Uzumaki, la padrona del Kyuubi

Il clan Uzumaki è stato sempre nell'ombra dall'inizio del manga e anime di Naruto. L'unico esponente conosciuto per lunghi tratti è stato il protagonista, figlio di Minato Namikaze e Kushina Uzumaki. Soltanto nelle fasi più avanzate di Naruto: Shippuden è stata rivelata effettivamente l'esistenza di questo clan, che risale a tempi antichi.

Ex abitanti del Villaggio del Vortice, gli appartenenti a questo clan posseggono un chakra molto potente e sono particolarmente versati nelle tecniche di sigillo. Per questo erano scelti, grazie a una forte alleanza e collaborazione con il Villaggio della Foglia, per essere le Forze Portanti della Volpe a Nove Code, quando Kurama era ancora indomabile. Molto prima di Naruto, la portatrice del Kyuubi fu Mito Uzumaki, una delle poche appartenenti al clan conosciute insieme a Kushina.

Fu anche la moglie del primo Hokage e partecipò alla battaglia contro Madara Uchiha, denotando grande coraggio, senso di responsabilità e spirito di combattimento, oltre che di sacrificio. La cosplayer Izanamitan ha omaggiato questa figura storica di Naruto in questo cosplay di Mito Uzumaki davvero ben fatto e con un fascino quasi mistico, con i suoi capelli rossi acconciati in modo elegante e tanti effetti fotografici.

Accantonando il clan del Paese del Vortice, quali erano invece i clan più forti di Konoha?