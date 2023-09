Naruto: un cosplay di Rin adulta e seducente interpretata da Evelina

Dei tanti personaggi conosciuti in Naruto, la maggior parte appartiene al presente, quello che vive il giovane Uzumaki durante la storia raccontata da Masashi Kishimoto. I ninja del Villaggio della Foglia, quelli degli altri paesi, ma anche le persone comuni, sono tante le personalità che affollano la vita del ninja biondo.

Ci sono poi persone appartenenti al passato: Naruto ne ha conosciute alcune grazie alla tecnica della resurrezione di Orochimaru, con tanti kage e ninja importanti che hanno fatto la loro comparsa sui campi di battaglia. Alcuni personaggi però sono rimasti ancorati al passato, come Rin Nohara. Allieva dell'amato Minato Namikaze, seppur sia sempre presente nel cuore di Obito e Kakashi, la ragazza non è più tornata se non tramite flashback brevi. La ninja di Konoha, morta proprio per mano del suo compagno di squadra, è finita spesso nel dimenticatoio, ma non per tutti.

Evelina ha realizzato tante foto con Rin al centro. La cosplayer ha festeggiato un traguardo su Instagram sfoderando la ragazza del mondo di Naruto che regge una torta, a dimostrazione di quanto questo sia uno dei suoi cosplay più amati e che più ama realizzare. E poi ci sono le altre foto che mettono in mostra le qualità di questo cosplay di Rin più adulta del solito. Riprendendo la sua versione da ragazza, ovviamente il tutto viene rivisto in una chiave più matura e seducente, sempre con un vestito nero e una gonna bianca, oltre ai tipici segni viola sul volto. Starebbe sicuramente bene con questo cosplay di Kakashi in battaglia, che magari stavolta non la ucciderà.