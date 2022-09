Naruto: un cosplay di Rin Nohara perfetto grazie alle foto di Izanamitan

Kakashi Hatake è sempre stato solo. Soltanto in fasi avanzate della storia di Naruto abbiamo conosciuto meglio il suo passato, col racconto di Kakashi Gaiden che mostrò il gruppo del giovane figlio di Zanna Bianca. In questo frammento ambientato diversi anni prima l'inizio della storia, i lettori hanno conosciuto Obito Uchiha e Rin Nohara.

Se il primo è diventato uno dei principali nemici di Naruto per un grande frangente della storia, la seconda è stata vittima di un destino gramo. La ragazza, legata al clan Uzumaki, era la ninja medico del gruppo e dopo la terza grande guerra ninja fu rapita da un gruppo di shinobi del Villaggio della Nebbia, che volevano usarla per rinchiudere il cercoterio a tre code. Purtroppo la missione non andò in porto e soprattutto Rin morì, causando il risveglio del Mangekyo Sharingan di Kakashi e Obito.

La cosplayer Izanamitan ha però deciso di portarla in vita in questi scatti davvero ben realizzati. Questo cosplay di Rin perfetto replica la stessa aura di gentilezza e di decisione della giovane ninja, replicandone non soltanto gli abiti ma anche i dettagli minori come i segni viola sulle guance. Cosa ne pensate? Intanto un fan ha immaginato come sarebbe stata Rin da vecchia in questo video.