Naruto: questo cosplay di Rock Lee supera tutti i limiti delle Porte del Chakra

Chi non ricorda lo scontro tra Rock Lee e Gaara? Questa battaglia di Naruto è una tra le più conosciute, tra le più epiche e tra le più apprezzate. La scoperta delle vere abilità di Gaara, la forza e l'impegno di Rock Lee, le mosse d'altissimo livello per dei genin, tutto riesce a coinvolgere lo spettatore in quello scontro.

Fu anche una delle uniche volte in cui abbiamo visto Rock Lee al massimo della sua potenza grazie alle porte del Chakra. Dopo uno scambio di colpi, l'allievo di Maito Gai iniziò l'apertura delle prime porte, ottenendo una potenza spropositata. L'epicità di quelle scene è arrivata anche sui ring dell'MMA, per far capire quanto Rock Lee abbia toccato il cuore dei fan.

Jason Jaeger ha deciso di omaggiare il personaggio e la sua voglia di mettersi in gioco fino all'ultimo nonostante i pesantissimi handicap che gli rendevano difficoltoso essere un ninja. In basso possiamo vedere il suo cosplay di Rock Lee mentre attiva le porte del chakra: i capelli neri sono alzati mentre tutto intorno a lui si alzano fila di chakra azzurro. Il resto dei vestiti corrisponde all'abbigliamento classico di Rock Lee, aiutandosi anche con un po' di grafica digitale per ottenere alcuni effetti.

Oltre Rock Lee, il picco del Taijutsu è stato raggiunto da Gai in un'altra scena molto epica di Naruto.