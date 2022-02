Naruto: un cosplay di Sakura Haruno al chiaro di luna per la kunoichi

Oltre Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, a partecipare alle missioni del team 7 supervisionato da Kakashi Hatake, c'è una ragazza che non ha origini particolari, non possiede tecniche di rilievo pur essendo una ninja dalle capacità molto equilibrate, però inizialmente spiccatamente teoriche. Sakura Haruno è il terzo membro del gruppo di protagonisti.

Sin dalle saghe iniziali di Naruto, Sakura si è messa in mostra prevalentemente per il lato romantico, essendo una delle tante spasimanti di Sasuke. Di arti ninja ne ha mostrate ben poche per tutta la prima metà della serie, cosa che non ha fatto molto piacere ai fan del manga e dell'anime di Masashi Kishimoto che l'hanno ritenuta per lungo tempo inutile. Soltanto con la fase Naruto: Shippuden, Sakura ha iniziato a mostrare le sue vere capacità, imparando molto dalla sua maestra Tsunade sia nelle arti mediche che in quelle del combattimento.

Sakura diventa così una kunoichi a tutto tondo, versatile e capace di occupare più ruoli. Pur non riuscendo comunque a entrare a pieno titolo nelle dinamiche di livello più elevato, riesce ad avere i suoi ruoli di rilievo nel finale. Anastasia omaggia la kunoichi protagonista di Naruto in questo cosplay di Sakura Haruno dove spazia dal mostrare la ninja al chiaro di luna e in una delle sue scene più epiche, ma anche in una fase di combattimento.

Ecco anche un cosplay di Tsunade da giovane, la maestra di Sakura mentre era ancora in guerra.