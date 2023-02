Naruto: un cosplay di Sakura Haruno pronta a prendere a pugni

Il manga e l'anime Naruto hanno conquistato un enorme successo tra i fan dell'animazione giapponese in tutto il mondo. Il manga, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, mentre l'anime, prodotto dallo studio Pierrot, è stato trasmesso per la prima volta nel 2002.

La serie segue la storia di Naruto Uzumaki, un giovane ninja che cerca di diventare il miglior ninja del suo villaggio e di ottenere il rispetto dei suoi compagni. Per fare questo percorso, però, è stato necessario il supporto di altri personaggi, in particolare quelli del suo piccolo gruppo di ninja, stabilito subito dopo il diploma dall'accademia ninja. Quel famoso team 7 ormai passato alla storia era composto da tre giovani ragazzini e un maestro. Sakura Haruno è uno dei personaggi principali di Naruto, essendo parte proprio di questo team 7.

Inizialmente introdotta come una studentessa della scuola ninja di Konoha, Sakura è un personaggio intelligente e razionale, anche se con un lato interiore selvaggio. Nel corso della serie, sviluppa una profonda amicizia con Naruto e Sasuke, i suoi compagni di squadra, e diventa un membro essenziale del team in particolare con gli eventi di Naruto: Shippuden. Nonostante le sue limitazioni come ninja, Sakura dimostra di essere una combattente coraggiosa e capace di prendere decisioni difficili, in particolar modo in ambito medico.

Il cosplay di Sakura Haruno mentre si aggiusta i guanti per combattere che vedete in basso è stato creato da Andressa Lopomo. Pur non riproducendo alla perfezione l'abbigliamento del personaggio, visto l'abito rosso realizzato in maniera leggermente diversa, questa foto con Sakura dà lo stesso feeling del personaggio.