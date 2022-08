Naruto: un cosplay di Sakura al massimo della potenza durante la guerra

I protagonisti di Naruto si sono allenati, sono cresciuti, hanno superato sfide ardue e alla fine del loro percorso si sono trovati a dover fronteggiare addirittura una guerra su vasta scala provocata da Obito e Madara Uchiha, la quarta grande guerra ninja, un conflitto come non se ne vedevano da anni nel mondo ninja.

Con i nomi di rilievo che Kabuto ha evocato sul campo di battaglia, è inevitabile che ogni singolo ninja, da quelli sconosciuti a quelli che sono sempre stati al centro delle vicende di Naruto, debba dare il massimo, tirando fuori abilità inedite oppure migliorando quelle già esistenti, spingendosi fino al limite. Anche Sakura Haruno ha dovuto sfoderare tutte le armi che aveva a disposizione, e le vediamo in azione proprio nella fase finale della guerra.

Oltre alle abilità mediche di supporto e a una grande forza dovuta al controllo del chakra come Tsunade, Sakura è in grado di usare il Byakugo come si vede in questo cosplay di Goryachaya. La cosplayer ha creato una Sakura con i capelli un po' più lunghi ma è riconoscibilissimo il segno nero che le copre il volto, dovuto al potere del chakra accumulato nel corso degli anni e grazie al quale può combattere senza pensieri.

Ecco anche un cosplay della sua maestra Tsunade. In Boruto, riuscirà Sarada a diventare più forte della madre?