Naruto: un cosplay di Sakura alla moda nel mondo reale

Il mondo di Naruto ormai lo conosciamo molto bene. Tutto il mondo ha visto in azione i ninja creati da Masashi Kishimoto, tra guerre e jutsu di vario tipo, in un contesto che ricorda il Giappone feudale con villaggi rinchiusi tra mura e territori inospitali o particolari. Anche con la tecnologia di Boruto certe cose non sono cambiate.

I personaggi di Naruto rimangono così confinati nel loro mondo, nei loro usi e costumi. Ma si può anche immaginare di trasportarli nel nostro mondo, quello reale, dove avrebbero vite completamente diverse. È ciò che ha deciso di fare la cosplayer Sakura Loli, una delle modelle ucraine più famose che si dedicano alla riproduzione di personaggi degli anime. E, come sottolinea il suo nome, è anche una fan di Sakura da Naruto.

I vecchi cosplay dedicati a Sakura Haruno nel mondo ninja però non ci sono, stavolta c'è un personaggio completamente diverso che potete osservare nei vari post in basso. La cosplayer ha deciso di creare un cosplay di Sakura ma alla moda, con abiti sì ispirati a quelli creati da Masashi Kishimoto ma con un piglio contemporaneo, che rendono la sua figura completamente differente rispetto a quella a cui siamo abituati.

E se preferite la versione disegnata da Kishimoto, ecco un cosplay di Sakura in guerra.