Naruto: un cosplay di Sakura in versione coniglietta molto particolare

I personaggi di Naruto sono calati in una realtà che ricorda il Giappone feudale, con ninja, abiti più tradizionali e particolari, samurai e quant'altro. E con la necessità di rimanere sempre sull'attenti per eventuali scontri o addirittura guerre in arrivo, c'è poco margine per divertirsi e far sorgere nuove mode.

Naruto Shippuden infatti propone argomenti abbastanza dark man mano che va avanti, lasciando poco respiro ai protagonisti, in particolare nella fase finale della storia. Ma si sa, internet accoglie tante persone che sono capaci di reimmaginare i personaggi di anime e manga in altri modi, e ciò accade anche a Sakura Haruno, la protagonista femminile del racconto di Masashi Kishimoto.

La ninja dai capelli color fiori di ciliegio ha sempre indossato il suo abito rosso o tuttalpiù con la divisa verde da guerra. Non è mai stata vista nel manga una Sakura Haruno con un vestito da coniglietta, tipico delle copertine di Playboy. In rete però ci sono tanti illustratori che hanno reimmaginato così la kunoichi, mentre la cosplayer Sakura.Loli ha deciso di portarla addirittura nella realtà.

Diventa così concreto un cosplay di Sakura coniglietta, con il corpetto e orecchie rosse e con il Byakugo visibile sulla fronte. Se invece preferite la ragazza in versione classica, ecco un cosplay di Sakura al chiaro di luna.