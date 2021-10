Naruto: un cosplay di Sakura in versione scolaretta realizzato da Alcololi

Il mondo di Naruto è fatto di ninja e samurai, di infiltrazioni notturne e battaglie con tecniche potentissime. Il poco spazio dedicato all'apprendimento è quello nei primi anni di vita, prima che i giovani ottengano il loro coprifronte e il diploma dall'accademia. Quindi non c'è praticamente la vita scolastica giapponese che ormai conosciamo bene.

In tanti spin-off ed extra però, oltre ad altri progetti creati da fan, abbiamo visto come sarebbero i personaggi di Naruto se fossero vissuti nel mondo reale, ai giorni nostri. Niente più battaglie dove rischiano la vita da adolescenti o la morte dietro ogni angolo: soltanto la vita di studi che tutti hanno attraversato fatta di lezioni, uscite in amicizia e altro ancora. Come sarebbe un personaggio come Sakura Haruno in questo contesto scolastico?

Alla domanda risponde la cosplayer Alcololi, una modella russa molto conosciuta nel settore che ha deciso di proporre una versione molto diversa dal solito del personaggio di Naruto. Il cosplay di Sakura Haruno in versione scolaretta riprende le caratteristiche principali della ragazza, in particolare i capelli rosa che le incorniciano il viso, accompagnandoli con un nastro rosso con il coprifronte. Il resto della divisa però scompare e al suo posto viene introdotta la maglietta e la gonna alla marinara che si sono visti in tanti anime e manga.

Ci sono tante versioni della protagonista, ad esempio H0llymolly ha deciso di portare una Sakura al maschile in un cosplay, mentre la giapponese 2pinkyellow2 ha proposto una foto di Sakura da Naruto: Shippuden.