Naruto: un cosplay di gruppo del Team 7 ci riporta con nostalgia ai vecchi tempi

Naruto è un manga durato davvero tanto, ben 72 volumi in 14 anni di vita. Non sono molti i fumettisti che riescono ad arrivare a un numero così elevato di capitoli prodotti e soprattutto a entrare nella storia come ha fatto Masashi Kishimoto.

Inevitabilmente, la storia di Naruto ha segnato tanti fan: l'abbiamo visto diventare un ninja, affrontare esami pericolosi e lottare per ricongiungersi con il proprio migliore amico in un'epica storia durata alcuni anni. È per questo che quando si ripensa agli inizi dell'avventura del ninja biondo si avverte un po' di nostalgia.

I ragazzi del team 7 non andarono subito d'accordo e ci volle un po' di tempo per far subentrare una certa alchimia tra i genin e il loro maestro Kakashi Hatake. La foto di gruppo scattata la dice lunga: Naruto e Sasuke si guardano storto, Sakura è sorridente nel mezzo mentre Kakashi cerca di riappacificare i due obbligandoli a stare vicini.

Questa foto ha ispirato un cosplay di gruppo che potete vedere nella foto in basso. Nonostante qualche variazione nella posa, questo gruppo di fan giapponesi è riuscito a dare la stessa atmosfera di quella scena. Il viaggio di Naruto è stato lungo, ma alla fine è arrivato a compimento.