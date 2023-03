Naruto: un cosplay di Temari da Shippuden con il suo ventaglio gigante

Naruto è una popolare serie che segue le avventure del giovane ninja Naruto Uzumaki in un viaggio tra missioni e ricerche, che lo porterà a conoscere anche altri luoghi. Infatti, il mondo creato da Masashi Kishimoto è immaginario ma molto ampio, con vari villaggi ninja e paesi che esistono sul particolare continente ninja.

Uno dei paesi più importanti nel mondo di Naruto è il Villaggio della Sabbia, una comunità ninja situata nella regione del Paese del Vento. Il Villaggio della Sabbia è noto per avere alcuni dei ninja più forti del mondo di Naruto: tra i ninja più potenti del Villaggio della Sabbia ci sono Gaara, il quinto Kazekage, e suo fratello Kankuro. Entrambi hanno dimostrato di essere abili guerrieri e abili nell'utilizzo di tecniche di manipolazione della sabbia. Gaara, in particolare, ha acquisito fama come uno dei ninja più forti di tutto il mondo di Naruto grazie alla sua abilità di manipolare la sabbia per attaccare e soprattutto difendere.

Tra i ninja del Villaggio della Sabbia e appartenente allo stesso gruppo di Gaara e Kankuro c'è anche Temari, un personaggio femminile che ha dimostrato di essere una guerriera eccezionale. Temari, che è anche la sorella maggiore di due ninja del suo gruppo, è nota per la sua abilità nell'utilizzo del suo ventaglio gigante, che le permette di creare forti raffiche di vento per sconfiggere i suoi nemici.

Yelihina ha voluto basarsi su questo personaggio per creare il cosplay di Temari da Naruto Shippuden che vedete in basso. Il vestito nero è lo stesso indossato subito dopo il timeskip di due anni, e non manca ovviamente il ventaglio gigante con un tema bianco e viola a pallini. Sempre dalla stessa serie, ecco un cosplay di Sakura Haruno e un cosplay dell'hokage Tsunade.