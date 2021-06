Naruto: un cosplay di Tsunade abbagliante di Pugoffka, le foto della cosplayer

Il capo del Villaggio della Foglia è detto Hokage, ovvero ombra di fuoco, richiamando così il nome del paese. Questo ruolo durante il manga di Naruto è stato ricoperto da pochi personaggi attivamente, e per la maggior parte del tempo abbiamo visto nel ruolo di capo del villaggio la ninja Tsunade.

Ex allieva di Hiruzen Sarutobi, il terzo Hokage, è conosciuta come uno dei Sannin, ovvero i ninja leggendari. Faceva parte del gruppo insieme a Jiraiya e Orochimaru e tutti la riconoscono per la sua forza e per le sue arti mediche superiori. In Naruto, abbiamo visto Tsunade principalmente dietro la scrivania ma anche lei è stata in grado di farsi valere in combattimento in alcuni momenti, come durante la saga in cui è stata introdotta, durante l'assalto di Pain a Konoha e infine durante la Quarta Grande Guerra Ninja contro Madara Uchiha.

Per tutto il tempo ha indossato, diversamente dagli altri Hokage, i suoi soliti abiti. Una giacca verde con lo stemma rosso copre il vestito grigio smanicato che le permette molta agilità con i movimenti delle braccia. Infine indossa sempre dei pantaloni e scarpe con i tacchi con cui sferra dei calci micidiali, potenziati grazie anche al suo controllo del chakra.

Pugoffka ci presenta il suo cosplay di Tsunade, disponibile nelle due foto in basso, dove si vede per l'appunto l'Hokage col suo solito abito e a cui non manca il ciondolo che poi donò a Naruto. Tsunade resta un personaggio molto amato e infatti esistono anche alcune statuette di Naruto a tema.