Naruto: un cosplay di Tsunade disposta a bere con voi

Ci sono molti ninja parecchio forti in Naruto, ma soltanto alcuni di questi possono pensare di diventare Kage del proprio villaggio. Nel Villaggio della Foglia, alla fine della storia disegnata da Masashi Kishimoto, si raggiunge il settimo hokage della serie. Tuttavia è stata una certa donna a occupare il ruolo per più tempo.

Tsunade è un membro del clan Senju, uno dei più potenti e rispettati clan ninja di tutto il mondo di Naruto. È anche la quinta Hokage, il massimo grado all'interno della gerarchia ninja di Konoha, il villaggio ninja nel quale è nato il protagonista. Questo la rende un personaggio molto rispettato e influente, anche visti i suoi trascorsi come allieva del terzo hokage e come una dei tre sannin, i ninja leggendari di Konoha.

Tsunade è nota per la sua abilità nell'utilizzare il chakra, che le ha permesso di diventare conosciuta come una kunoichi medico tra le migliori, e ha sviluppato diverse tecniche per curare le ferite più gravi sia sul corpo altrui che sul proprio. Questo la rende un'alleata preziosa per i suoi compagni ninja, che spesso si rivolgono a lei per le cure mediche in ogni occasione, anche nelle battaglie contro le leggende ninja come Madara Uchiha. In questo cosplay Tsunade però si lascia andare all'alcol, con una bottiglia di sakè tra le mani e un atteggiamento molto più rilassato del solito, nella prima foto anche senza il suo famoso cappotto verde.

In questo cosplay Tsunade scende in battaglia invece, forse per affrontare il divino Madara Uchiha di questa statuetta.