Naruto: un cosplay di Tsunade in una foto da vera Hokage

Nell'universo di Naruto, i Kage sono i capi delle nazioni ninja, ciascuna con il proprio villaggio e governata da uno specifico Kage. Questi leader sono tra i ninja più potenti e rispettati e sono responsabili della protezione e gestione dei loro villaggi.

L'Hokage è il termine che identifica il Kage di Konoha, il villaggio ninja principale della serie, lo stesso in cui è nato e vissuto di Naruto Uzumaki. Tra gli Hokage più noti, spicca Tsunade Senju, la Quinta Hokage, la più longeva se guardiamo al numero di capitoli in cui è apparsa, e quindi è stata una figura importante per Naruto. Tsunade è rinomata per le sue straordinarie abilità mediche e il suo potere da combattimento. È anche la nipote del Primo Hokage, Hashirama Senju, il che la rende una ninja geneticamente più forte degli altri.

Tsunade assume il ruolo di Hokage dopo una serie di eventi drammatici e guida il Villaggio della Foglia attraverso periodi di conflitto e crescita. Ammirata per la sua forza, saggezza e cura verso i suoi concittadini, la sua maestria nella medicina ninja e la capacità di utilizzare il chakra per scopo curativo la rendono un prezioso asset per il suo villaggio.

Ed eccola mentre indossa il cappello da Hokage in questo cosplay di Tsunade realizzato da Luana Gaucha. La cosplayer ha deciso di indossare i classici abiti della sannin, ovvero il cappotto verde e la divisa grigia, mentre spicca il Byakugo viola al centro della fronte. Intanto, ora c'è un nuovo Hokage a Konoha con l'inizio di Boruto: Two Blue Vortex.