Naruto: un cosplay di Tsunade giocatrice d'azzardo

Conclusa la battaglia al villaggio della foglia, dove il villaggio della sabbia e quello del suono vennero sconfitti dopo una dura battaglia, i protagonisti di Naruto dovettero contare i morti. Tra questi c'era Hiruzen Sarutobi, il terzo Hokage che aveva sacrificato la sua vita per essere certo di fermare o quantomeno rallentare Orochimaru.

Il vuoto di potere non era auspicabile in una fase del genere e, una volta rifiutato il ruolo, Jiraiya decise di farsi accompagnare da Naruto in un viaggio. Iniziò così la saga della ricerca di Tsunade, ricca di scoperte e scontri. Tsunade però all'epoca non aveva la testa sulle spalle come in passato, saltando da una sala da gioco all'altra scommettendo tutto quello che aveva e passando il resto del tempo a bere, incapace ormai di curare qualcuno a causa del trauma passato.

Naruto la aiuterà a superare questa dura fase, ottenendo anche il suo riconoscimento, e così iniziò la sua epoca come Hokage del Villaggio della Foglia. Tornando però a quei primi momenti, la cosplayer Loza si è decisamente ispirata alla primissima Tsunade giocatrice d'azzardo in questo cosplay. Su un tavolo sta giocando a carte nella speranza di vincere qualcosa, pur sapendo che sarebbe andata incontro a una nuova, desolante sconfitta.

Tsunade rimane una ninja forte, ma non è l'Hokage più forte del Villaggio della Foglia.