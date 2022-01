Naruto: un cosplay di Tsunade da giovane, la ninja pronta per la guerra

Tsunade è stata per lungo tempo l'Hokage del Villaggio della Foglia. L'incarico arrivò in arco della prima parte di Naruto, quando la donna ormai era già forte e aveva una fama consolidata per decenni di attività. Ovviamente non è stata sempre così e in alcuni flashback abbiamo visto come fosse il membro dei Sannin in passato.

Da giovane Tsunade somigliava naturalmente alla Tsunade che abbiamo visto in Naruto per tanto tempo, grazie all'attivazione del Byakugo e i suoi effetti ringiovanenti. Durante le guerre ninja passate tuttavia aveva uno sguardo più cupo e indossava un'armatura grigia oppure una divisa simile a quella degli attuali jonin, così come facevano i suoi alleati, Jiraiya e Orochimaru, e non solo. Fu in questo periodo che conobbe Dan e chiese l'introduzione di un ninja medico in ogni team per ridurre la possibilità di morti sul campo di battaglia.

Izanamitan, cosplayer affezionata al mondo di Naruto e che ha già mostrato le sue abilità in un cosplay surreale di Kaguya Otsutsuki, si è calata di nuovo nei panni di una ninja di questo universo creato da Masashi Kishimoto scegliendo la giovane quinta Hokage. Ecco quindi un cosplay di Tsunade Senju nel pieno dei suoi anni, con il coprifronte e la divisa verde militare. Una scelta atipica e che mette in risalto un altro tratto di Tsunade rispetto ad altre versioni.