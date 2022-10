Naruto: un cosplay di Tsunade l'hokage ma in bodypaint di Yaiza

Sin dalla sua creazione, il villaggio della foglia ha potuto contare su diversi ninja, sparsi per i vari clan o famiglie indipendenti. Tuttavia a gestire la direzione generale del villaggio non è un ninja qualunque, ma l'hokage. Il capo di Konoha è sempre stato l'obiettivo di Naruto, il giovane ninja biondo protagonista dell'opera di Kishimoto.

Nel corso della storia, Naruto ha conosciuto pochi hokage, e per molto tempo anche i lettori con lui. Tutto si è aperto con il vecchio terzo hokage Hiruzen Sarutobi, morto poi durante la battaglia di Konoha provocata da Orochimaru. Si sono poi avvicendati nel ruolo Tsunade e infine Kakashi, con quest'ultimo che ha finalmente lasciato poi il posto al protagonista alla fine di Naruto Shippuden.

Ma ad aver governato per più tempo Konoha, almeno durante i capitoli della serie, è stata Tsunade. Nipote di Hashirama Senju e membro dei sannin, Tsunade è una ninja versata in tantissime arti, in particolare quelle mediche. Grazie alla sua grande gestione del chakra può permettersi di entrare in battaglia e di sfoderare tecniche di taijutsu potenziate.

Ora vediamola in maniera un po' diversa in questo cosplay di Tsunade ma in bodypaint, realizzato da Yaiza Perez. Oltre la parrucca, ha disegnato su di sé sia i segni del byakugo che la divisa con maglia beige e giacca verde.

Ecco anche un cosplay di Hinata da The Last