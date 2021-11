Naruto: un cosplay di Tsunade alla luce del sole nella foto di Tara

Ogni villaggio ninja ha un manipolo di guerrieri che si distingue rispetto agli altri. Anche una volta diventati jonin non si ha la certezza di poter cambiare le sorti di una battaglia, ma alcuni ci riescono. In Naruto, uno di questi gruppi è quello dei sannin della foglia, il terzetto composto da Orochimaru, Jiraiya e Tsunade.

Allievi del terzo hokage Hiruzen Sarutobi, i tre ninja si distinsero più volte sul campo di battaglia durante varie guerre ninja, colpendo in particolare Hanzo la Salamandra, uno dei guerrieri più forti della vecchia epoca di Naruto. I tre sono poi diventati maestri dei membri del team 7 del Villaggio della Foglia, in un passaggio generazionale perdurato per molto tempo.

La cosplayer Tara aveva in passato portato uno di questi tre ninja. Il cosplay di Jiraiya in versione femminile aveva colpito ma la ragazza, grande fan di Naruto, ha deciso di andare oltre e portare un altro personaggio di questo gruppo. La scelta è ricaduta su Tsunade Senju, unica donna del terzetto e quinto hokage del Villaggio della Foglia. Ed ecco che abbiamo così un cosplay di Tsunade con il suo abito grigio e con il cappotto verde mentre è baciata dalla luce del sole, con uno scintillante Byakugo sulla fronte.