Naruto: un cosplay di Tsunade mette in risalto il Kage di Konoha

L'anime di Naruto ha compiuto 19 anni, un lasso di tempo abbastanza grande da cementarlo nell'olimpo degli shonen. I suoi personaggi, a partire dal protagonista Naruto Uzumaki e dai suoi amici più stretti fino agli antagonisti delle varie saghe, per un motivo o per un altro sono abbastanza memorabili.

Nella prima fase di Naruto, dopo l'assalto al Villaggio della Foglia da parte del Villaggio della Sabbia e il successivo arrivo di Itachi e Kisame dell'Akatsuki, il protagonista intraprese un viaggio con il suo maestro Jiraiya per cercare il terzo e ultimo sannin, Tsunade Senju. Il loro percorso non fu costellato da difficoltà se non nella fase finale, dove ci fu un'importante battaglia che coinvolse proprio la donna ninja.

Da quel momento in poi, Tsunade fu un personaggio ricorrente di Naruto, assegnando a lui e ai suoi amici le varie missioni da compiere e occupandosi anche della difesa del villaggio. La donna ha mostrato una forza sorprendente più volte, ritirandosi soltanto alla fine della storia lasciando il posto a un nuovo Hokage.

Un cosplay di Tsunade tratto da Naruto porta il personaggio nella vita reale. In basso sono disponibili le foto di Hannah scattate nella natura, con tutte le caratteristiche del personaggio. Oltre che con i cosplay, Tsunade è scesa in campo anche con alcune statuette.