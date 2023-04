Naruto: un cosplay di Tsunade particolare con un ombrellino giapponese

I manga, essendo prodotti nel paese del Sol Levante, fanno avvertire spesso la loro natura giapponese. Gli autori ambientano proprio in Giappone le loro storie, o molto spesso in contesti chiaramente riconducibili a periodi storici o simili. E il Naruto di Masashi Kishimoto ricade in questa categoria.

Naruto è il manga, poi diventato anime, che segue le avventure del giovane ninja Naruto Uzumaki e dei suoi compagni di squadra mentre cercano di diventare i ninja più forti del loro villaggio e proteggono il loro mondo da minacce esterne. In particolare, il protagonista sogna di diventare l'hokage del Villaggio della Foglia. Gli hokage sono i leader del Villaggio della Foglia, il più grande e potente villaggio ninja del mondo di Naruto, oltre che perno militare centrale del Paese del Fuoco.

Uno dei personaggi più iconici della serie è Tsunade, una kunoichi appartenente ai tre sannin che diventa il quinto hokage del Villaggio della Foglia. Tsunade è stata scelta dopo la morte del terzo hokage, Hiruzen Sarutobi, ed è stata una figura importante nel mantenere la pace e la stabilità del villaggio durante il corso della serie di Naruto. Tsunade è nota per la sua forza fisica eccezionale e la sua capacità di usare la tecnica medica ninja per guarire ferite gravi. È anche un esperto in combattimento a distanza e in arti marziali, dimostrando una grande agilità e destrezza in combattimento.

Kaylie, una cosplayer appassionata di Naruto, ha realizzato un cosplay molto originale di Tsunade con un ombrello fatto di carta con sopra stampata una composizione floreale. Il cosplay di Kaylie presenta l'iconico abito verde e grigio di Tsunade con il pendente azzurro al collo, e la sua acconciatura iconica con le due lunghe trecce. Dall'altra parte, invece, ecco un cosplay di Mei Terumi del Villaggio della Nebbia.