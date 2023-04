Naruto: un cosplay di Tsunade porta in vita la bellezza del quinto hokage

Ci sono tanti personaggi creati da Masashi Kishimoto, ma alcuni di questi hanno avuto un ruolo più di spicco di altri. Tsunade è uno dei personaggi più iconici di Naruto, appartenente al Villaggio della Foglia, ha avuto un ruolo fondamentale nella serie come Hokage, ma si è distinta per essere anche uno dei più forti medici ninja del mondo.

Con le prime menzioni dei sannin e le apparizioni di Orochimaru e Jiraiya, mancava soltanto un ultimo membro, che fu poi presentato in Naruto con una saga a sé stante, appena dopo la fine della guerra con il Villaggio della Sabbia e il Villaggio del Suono. Durante la saga della ricerca di Tsunade, Naruto, Jiraiya e Shizune cercano Tsunade per convincerla a diventare la quinta hokage, dopo la morte del terzo.

Tsunade, tuttavia, è profondamente scettica e riluttante a prendere il ruolo. Solo quando Naruto la convince a tornare alla sua vecchia vita come ninja, in seguito a uno scontro con Orochimaru, la donna accetta di diventare l'hokage della Foglia. Tsunade è anche un membro del clan Senju, la cui eredità discende direttamente dallo stesso fondatore del Villaggio della Foglia, Hashirama Senju. La sua forza fisica e la sua capacità di guarigione sono ereditate da questo clan leggendario con un chakra unico.

La popolarità del personaggio ha portato alla creazione di tanti cosplay nel corso del tempo. La cosplayer Yelihina ha creato un cosplay di Tsunade molto accurato, che riproduce perfettamente il suo abbigliamento tradizionale. Il cosplay di Yelihina mostra Tsunade con il suo abito verde, decorato con un grande risvolto color bronzo e una fascia blu che circonda la vita, in maniera tale da reggere la sottoveste grigia. La sua parrucca bionda lunga è inoltre un dettaglio importante, poiché è una delle caratteristiche distintive del personaggio.

In definitiva, Tsunade è un personaggio iconico di Naruto, che ha lasciato un segno indelebile nella serie come Hokage della Foglia e come uno dei più forti medici che abbiano calcato il campo di battaglia. In quest'altro cosplay con Naruto si può vedere il rapporto particolare che i due hanno costruito.