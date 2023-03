Naruto: un cosplay di Tsunade somigliante creato da Daryana Martynova

Il Villaggio della Foglia è uno dei cinque grandi villaggi ninja del mondo shinobi nato nel 1999 grazie al genio del mangaka Masashi Kishimoto, l'autore di Naruto. Questo villaggio si trova in una grande foresta ai piedi di una montagna, evidenziando quindi un rapporto importante con il proprio nome.

È governato dal leader del villaggio, l'Hokage, che viene scelto in base alla sua forza, saggezza e capacità di proteggere il villaggio. La storia di Naruto narra le avventure di Naruto Uzumaki, un giovane ninja del Villaggio della Foglia, intenzionato a diventare Hokage, ma prima di poterlo diventare dovrà affrontare tante prove, ma soprattutto vedere altre persone portare quel mantello bianco e rosso e il cappello che fa da divisa per il leader.

Dopo Hiruzen Sarutobi, terzo Hokage perito durante la battaglia contro Orochimaru, in Naruto è Tsunade a diventare il quinto Hokage del Villaggio della Foglia. Tsunade è una ninja leggendaria, considerata una delle donne più forti del mondo ninja. È conosciuta per la sua abilità nella guarigione e nella forza fisica. Come Hokage, Tsunade ha principalmente un ruolo burocratico, dato che la si vede spesso ad assegnare missioni su missioni ai vari ninja di Konoha, ma quando è necessario si impegna a proteggere il Villaggio della Foglia in prima linea e a preparare i suoi ninja per affrontare le sfide che si presentano.

La cosplayer Daryana Martynova non ha voluto riprendere il personaggio in battaglia, bensì ha scelto una posa classica per questo cosplay di Tsunade, dove risalta il suo fisico ma anche l'abbigliamento ormai ben noto, formato da una giacca verde e un vestito grigio. Dallo stesso universo, ecco un cosplay dell'allieva Sakura Haruno e un cosplay di Temari, la ninja del ventaglio.