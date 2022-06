Naruto: un cosplay di Tsunade stratosferico realizzato da Hane Ame

Il sogno di Naruto è di diventare kage, o meglio hokage, vale a dire il capo del Villaggio della Foglia. Il paese del fuoco dipende enormemente dalle capacità belliche dei ninja e per questo un hokage deve essere sia forte sul campo di battaglia che dotato di visione e di leadership. Quindi ci sono pochi ninja capaci di adempiere a questo ruolo.

Finora, considerati anche gli eventi di Boruto: Naruto Next Generations, ci sono stati sette Hokage al Villaggio della Foglia. Il primo fu Hashirama Senju, anche fondatore del villaggio, l'ultimo è stato Naruto Uzumaki. Andiamo nel mezzo e concentriamoci su una figura che ha rivestito quel ruolo per la gran parte dei capitoli del manga di Masashi Kishimoto.

Nipote di Hashirama è Tsunade, membro del clan Senju, kunoichi dotata nelle arti mediche e non solo, e anche allieva del precedente terzo hokage Hiruzen Sarutobi. Tsunade è una donna ricca di risorse che è stata guida del villaggio per oltre 500 capitoli del manga. Non è facile da realizzare nel mondo reale, ma Hane Ame ci è riuscita in questo cosplay di Tsunade da Naruto. Capelli biondi con il byakugo che spunta sulla fronte, sopravveste verde e abito grigio, non manca neanche il ciondolo appartenuto al nonno che poi dona a Naruto.

Ai tempi di Boruto, qual è il kage più forte?