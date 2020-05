Naruto: il cosplay di Tsunade di Uniquesora diventa virale per la sua somiglianza

Tra le figure più di spicco del Villaggio della Foglia c'è sicuramente l'Hokage. Questo ninja è a capo dell'organizzazione militare che protegge il villaggio e si occupa delle missioni. Il sogno del protagonista Naruto è sempre stato quello di diventare Hokage per farsi riconoscere da tutti, ma prima di lui ce ne sono stati altri.

Uno di questi è Tsunade Senju, nipote del primo Hokage Hashirama Senju, ed è stata anche l'Hokage che più abbiamo visto durante la serie. La donna cinquantenne appare sempre giovanile e con un fisico mozzafiato grazie ad alcune sue tecniche mediche. in questi giorni, la cosplayer UniqueSora ha deciso di vestire i panni del personaggio.

Come potete vedere in fondo alla notizia, questo cosplay di Tsunade è realizzato seguendo il classico abito della donna. L'abito grigio copre a malapena il prosperoso seno mentre sulle spalle c'è la classica giacca verde. Sicuramente le qualità fisiche della cosplayer l'hanno aiutata a entrare meglio nel personaggio. Cosa ne pensate di questa Tsunade di UniqueSora?

UniqueSora non è l'unica persona ad avere realizzato un cosplay di Tsunade; intanto la tecnica dell'Hokage potrebbe essere approfondita in Boruto: Naruto Next Generations.