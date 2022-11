Naruto in un cosplay in versione sexy jutsu di Katception

Nel corso della sua lunghissima avventura nel mondo ninja, Naruto ha fatto uso di tantissime tecniche. Considerato che durante il periodo dell'accademia non aveva un arsenale vasto di mosse, anzi, il protagonista della storia di Masashi Kishimoto ha imparato molto proprio durante il suo percorso da genin.

Impara il Rasengan, impara la tecnica superiore della moltiplicazione del corpo e la tecnica del richiamo, tre che diventeranno i pilastri della sua carriera ninja insieme all'utilizzo del chakra naturale e della Volpe a Nove Code. C'è però un'altra tecnica che si è resa fondamentale in Naruto alcune volte, anche se marginali. Stiamo parlando della tecnica seducente, ovvero la tecnica della trasformazione rivista per suscitare un certo sentimento nell'avversario di turno.

La prima comparsa del sexy jutsu di Naruto risale al primissimo capitolo, quando la sfrutta contro Iruka. Nella serie, la userà altre volte ad esempio per convincere Jiraiya ad allenarlo, ma anche a sorpresa durante lo scontro finale contro Kaguya Otsutsuki, anche se in versione maschile. Rimaniamo però all'originale con questo cosplay di Naruto femminile sexy creata da Katception, con le nuvolette al punto giusto per creare la stessa censura che si vede nell'anime.

La tecnica è poi passata anche a Boruto, il figlio del protagonista.