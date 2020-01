Naruto: una cosplayer dà un tocco sexy e giovanile a Kurenai Yuhi

Ogni team di genin del mondo di Naruto ha il proprio insegnante, incaricato di seguire i progressi dei giovani, di allenarli e dargli indicazioni su come maturare esperienza. Questo ovviamente oltre al proteggerli da pericoli più grandi di loro. Se per il Team 7 l'insegnante è Kakashi Hatake, il team 6 ha come guida la jonin Kurenai Yuhi.

La ninja non è stata uno dei personaggi più presenti nel mondo di Naruto, svanendo progressivamente con Naruto: Shippuden, principalmente a causa anche della gravidanza che poi metterà al mondo Mirai Sarutobi. Kurenai si è comunque guadagnata l'affetto di alcuni fan dell'opera di Masashi Kishimoto, tra cui quello di Alexa_Sky, cosplayer.

La ragazza ha deciso di impersonare la jonin di Naruto che seguì il terzetto formato da Hinata, Kiba e Shino. Come si può ammirare nella foto in calce, Alexa_Sky ha ripreso Kurenai ma non nella forma con cui siamo abituati a vederla. Ringiovanita, Kurenai indossa l'abito da jonin con il giubbino invece del solito abito bianco e rosso. Spiccano ad ogni modo gli occhi rossi e la folta chioma di capelli. Vi piace questa versione di Kurenai?

Il mondo di Naruto ha reso famosi diversi personaggi diventati poi cosplay, come Madara Uchiha, alcuni di questi sono poi stati rivisitati per adattarsi a circostanze particolari come successo per Hinata in versione natalizia.