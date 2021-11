Naruto: la cosplayer della WWE mostra il suo ultimo tatuaggio a tema

La Superstar della WWE non è mai stata timida riguardo al suo amore per la serie anime di Naruto, dato che in passato non solo ha mostrato tutti i tipi di attrezzatura, cosplay e anche set completi da wrestling ispirati alla serie, ma ha anche mostrato tutti i disegni della serie che si è tatuata sul corpo.

Questo suo aspetto è uno dei motivi per cui i fan amano vedere quello che si inventerà la volta dopo. Vega ha pubblicato delle storie nella sua pagina ufficiale Instagram per condividere l'ultimo tatuaggio che ha realizzato in onore della serie anime di Naruto.

Il tatuaggio è opera di kodiellistattoos e mostra non solo Naruto Uzumaki, ma anche Itachi Uchiha, Jiraiya, Rock Lee (di cui ha realizzato un ottimo cosplay a tema Naruto) e Kakashi Hatake.

È un elegante tatuaggio che mostra sicuramente quanto ama i personaggi della serie, specialmente perché è un tatuaggio che ben si nota mentre sale sul ring a combattere. Potete vederlo bene in calce alla notizia.

Questo non è l'unico tatuaggio recente che Vega ha sfoggiato, visto che sempre su Instagram ne ha mostrato uno raffigurante Neji Hyuga che si è fatta in precedenza. Ha anche mostrato il suo amore per Neji attraverso alcuni fantastici cosplay anche in passato.

Queen Zelina è attualmente una delle Superstar della WWE che rappresenta la formazione femminile di Raw per la prossima pay-per-view Survivor Series.

Per quanto riguarda il franchise di Naruto, nell'anime sequel di Naruto, Boruto il test finale è appena iniziato. Per quanto riguarda il manga invece potete vedere qui gli spoiler del capitolo 64 di Boruto.