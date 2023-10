Naruto: il creatore celebra la Volpe a Nove Code con un'illustrazione speciale

Masashi Kishimoto ha dimostrato una straordinaria abilità nel delineare i personaggi del suo manga Naruto. Con il suo stile distintivo e le sue illustrazioni dettagliate, ha dato vita a un mondo ninja ricco di miti, tecniche di combattimento straordinarie e segreti nascosti.

Il noto mangaka non solo dona particolare attenzione alla sua opera, lo ha fatto con Naruto e allo stesso modo con Boruto: Naruto Next Generation, ma ha a cuore i fan del suo manga. Per questo motivo qualche giorno fa ha regalato loro un'illustrazione che ritrae Kurama.

L'illustrazione in questione si concentra su un giovane Naruto poco dopo essersi diplomato all'Accademia Ninja, al quale si unisce una piccola versione della Volpe a Nove Code. La piccola volpe qui non è altro che il Kyuubi sigillato dentro Naruto.

Sembra quasi che Kurama si stia fondendo con Naruto, dal momento che la tuta arancione del ragazzo si allinea con la pelliccia dell'animale. Tuttavia, è facilmente distinguibile il piccolo Naruto mentre sta coccolando la Volpe a Nove Code.

Questo nuovo schizzo di Kishimoto ha commosso l'intera community di X/Twitter e tutti i fan di Naruto, ma il motivo per cui l'autore ha realizzato questo artwork è estremamente toccante. L'illustrazione è stata realizzata dal fumettista di Naruto come pubblicità per l'UNESCO.

