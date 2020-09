Naruto: la crescita dei ninja dalla prima serie a Boruto in queste immagini nostalgiche

Ormai più di vent'anni fa, l'opera di Masashi Kishimoto è cominciata presentandoci i protagonisti della serie come dei bambini che aspiravano a diventare dei ninja. Ma con il passare del tempo, proprio come noi lettori, il loro percorso di crescita li ha portati a realizzare i propri sogni.

Quando quattordici anni fa Naruto faceva il suo debutto su Italia 1, abbiamo conosciuto dei personaggi ancora immaturi, alle prese con i primi problemi di gioventù. Sakura ad esempio era la classica ragazzina innamorata, Sasuke il ragazzo ribelle e Naruto l'orfano cresciuto in solitudine. Attraverso Naruto: Shippuden e poi il sequel Boruto: Naruto Next Generation, il Team 7 guidato dal maestro Kakashi ha vissuto missioni intense,facendo sviluppare ai tre ragazzi dei tratti del tutto inediti.

I protagonisti di Naruto hanno letteralmente fatto innamorare i fan per la loro crescita, non solo fisica, ma anche e soprattutto emotiva. I bambini conosciuti nella prima serie hanno compiuto passi da gigante e diventando adulti hanno combattuto strenuamente per proteggere il Villaggio della Foglia. In Boruto: Naruto Next Generations, poi, abbiamo potuto vedere i tre, e non solo, nei panni di genitori.

Il profilo Twitter di Naruto gestito da Crunchyroll ha offerto ai fan una visione completa sul percorso intrapreso dai personaggi più amati. Naruto, da essere un bambino dispettoso, è diventato un ninja rispettato ed è riuscito a coronare il suo sogno di vestire il ruolo di Hokage. Sakura è diventata una ragazza intraprendente e sicura; uno dei più grandi ninja medici nonché un abile combattente a distanza ravvicinata. Sasuke, infine, è passato dall'essere un ninja traditore della Foglia a eroe dietro le quinte.

Ma non sono solo i ninja di Konoha a essere cresciuti in maniera esponenziale e inaspetatta. Citiamo ad esempio Gaara; da mostro e antagonista a Kage ed eroe. E con l'arrivo di Boruto: Naruto Next Generations una nuova generazione è pronta a crescere. Guardate come sarebbero Boruto e Sarada da adulti in questa fan art.