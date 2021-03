Naruto: la crescita del protagonista in una nostalgica figure da quasi 800 euro

In 700 capitoli abbiamo imparato a conoscere il protagonista di Naruto, l'opera ideata da Masashi Kishimoto, in tutte le sue sfaccettature, sia fisiche che psicologiche. Naruto è infatti cresciuto molto nel corso del tempo e dopo tante avventure è diventato un uomo degno di sedere dietro la scrivania dell'Hokage.

Oggi il ruolo di Naruto è più importante che mai anche in Boruto, motivo per cui Kishimoto e Ikemoto hanno dovuto prendere una drastica decisione per ridimensionare i suoi poteri e dare modo a suo figlio di poter crescere per affrontare con più coraggio le minacce future. Ad ogni modo, dopo tanti episodi e altrettanti capitoli abbiamo avuto l'occasione di poter maturare insieme al protagonista che nel corso del tempo è cresciuto soprattutto fisicamente.

Crescent Studio ha provato così a omaggiare tutti i passaggi più importanti della sua crescita in unico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Vediamo dunque un giovane Naruto apprendere la tecnica della moltiplicazione del corpo, lo stesso protagonista dopo il time-skip e contro Pain. Chiudono la sua maturazione il rapporto con Kurama e l'ascesa ad Hokage, culmine della caratterizzazione del personaggio. La figure è già disponibile al preordine al costo di 795 euro, mentre la spedizione, invece, è attesa durante il corso del 2021.

E voi cosa ne pensate di questo modellino alto ben 55cm, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.