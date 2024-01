Naruto: tutti i crimini più spregevoli di cui si è macchiato Orochimaru

Una delle capacità distintive di Masashi Kishimoto è sempre stata la radicalità con cui ha contrassegnato i villain di Naruto con tratti identitari diabolici, perversi e mefistofelici, se non addirittura disumani. Da questa prospettiva nessun personaggio ha toccato il fondo del baratro della cupidigia e della grettezza d'animo come Orochimaru.

Se da un lato possiamo considerare lo spirito della giovinezza come filosofia-simbolo dei ninja in Naruto, con tutto quel che ne deriva in termini di positività, di superamento delle barriere culturali ed identitarie e di bontà d'animo da parte dello shinobi, questo discorso ottiene trazione solo se ricondotto a personalità contraddistinte da valori etici e morali edificanti, come può essere per Gai Maito e Rock Lee; quando si focalizza invece l'attenzione sull'altro spettro del mondo ninja, quello più nebuloso, oscuro, intriso di brutalità e ingiustizie endemiche, ecco che i canoni con cui giudicare gli shinobi cambiano, soprattutto se indaghiamo le nefandezze a cui si è votato un personaggio come Orochimaru.

Nessuno più dell'ex ninja della Foglia ha materializzato in Naruto una sequela di crimini e atti impuri così alta e spregevole, che ha portato lo shinobi non solo a deturpare i corpi e le anime altrui, ma a riflettere sulla sua stessa corporeità quelle mostruosità verso cui ha diretto la propria attenzione. Il fisico animalesco di Orochimaru incorpora, in questo senso, l'immagine del grado di disprezzo che lui ha sempre mostrato nei confronti della vita umana, come dimostrano i crimini di cui si è macchiato il ninja e che andremo qui ad illustrare.

In una ricognizione sulle peggiori nefandezze commesse dall'ex shinobi di Konoha non si può che partire da un'analisi delle deturpazioni corporee perseguite dal ninja ai danni di infanti. Non solo Orochimaru ha alle spalle una lunga storia di rapimenti e di soggiogamenti psichici di una serie pressoché infinita di giovani ninja, ma ne ha consapevolmente contaminato i corpi con i veleni che scorrono nel suo sangue serpentino. L'applicazione di un sigillo come il Segno Maledetto su un numero altissimo di adolescenti equivale in tutti i sensi ad un assoggettamento psicofisico di infanti, le cui anime restano deturpate per l'eternità, con i cammini di questi personaggi che vengono così contrassegnati dall'asservimento totale alla figura del “padrone” - come nel caso dei quattro ninja del Suono - o destinati alla rinuncia del controllo sui loro corpi, equiparabili ora a meri “sostituti fisici” di quello di Orochimaru. Un esito a cui solo Sasuke riuscirà ad opporsi.

Ma tra i crimini commessi da Orochimaru figurano anche quelli di guerra. È stato lui ad organizzare un coup d'état durante l'esame chunin per sovvertire le gerarchie socio-politiche della Foglia, così da portare alla generazione di un conflitto bellico tra nazioni dai rapporti già complessi. E oltre alle numerose vittime a cui hanno portato queste macchinazioni guerresche, lo stesso Orochimaru ha qui colto l'occasione per assassinare prima un Capo di Stato (nonché padre di Gaara) come il Quarto Kazekage, e poi portare alla morte Hiruzen Sarutobi e coloro che cercavano di difenderlo, tanto che se non fosse stato per il giovane protagonista e per il sacrificio del Terzo Hokage, si sarebbe arrivati alla delineazione di uno dei più grandi genocidi della storia dei ninja.

Un'eredità “culturale” endemicamente macabra, questa del villain, che unita alla capillarità con cui lo shinobi ha giocato un ruolo influente sullo sviluppo delle crisi di molti dei personaggi di Naruto dai trascorsi più oscuri, configura Orochimaru quale l'immagine stessa della perdizione umana.