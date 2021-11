Naruto: la cronologia completa dell'Akatsuki, in che ordine sono stati assunti tutti?

Introdotta durante l'arco della ricerca di Tsunade, l'Akatsuki di Naruto è diventata un'organizzazione iconica anche al di fuori del mondo del manga e dell'anime. Masashi Kishimoto ha creato un gruppo di individui eterogeneo e di grande carisma, perfettamente in grado di compiere il ruolo di antagonisti dei vari archi narrativi della serie.

Ma la composizione del gruppo, il suo scopo e il suo percorso sono stati cambiati numerose volte nel tempo, a seconda del progredire degli eventi. Riscopriamo la storia dell'Akatsuki e il momento in cui sono entrati i vari membri analizzando i momenti cardine di questo gruppo di Naruto.

All'inizio c'era il gruppo originale ideato e guidato da Yahiko che comprendeva Konan e Nagato, ma non solo. All'interno c'erano altri ninja del Villaggio della Pioggia, come Daibutsu, Kie e Kyusuke. Tuttavia, in seguito alla morte di Yahiko, l'organizzazione mutò radicalmente. Nagato divenne il nuovo capo e nacque l'Akatsuki con l'obiettivo che abbiamo visto per tutto il manga di Naruto. In questo frangente, successivo alla Terza Guerra Ninja, Obito Uchiha si unì al gruppo con consigliere segreto di Nagato e Konan.

Iniziò poi la ricerca di alcuni ninja di rango S ricercati dai propri governi. Si unì così Juzo Biwa, ex membro degli Spadaccini della Nebbia, insieme a Orochimaru, Zetsu, Kakuzu e alcuni suoi partner sconosciuti poi uccisi da lui e Sasori. Poco dopo si unì anche Itachi Uchiha, poi Kisame, Deidara e infine Hidan, ultimo membro ad aver fatto il suo ingresso nell'Akatsuki di Nagato.

Con la morte di quest'ultimo, l'organizzazione passò nelle mani di Tobi ufficialmente, che accolse il gruppetto formato da Sasuke, Karin, Jugo e Suigetsu. Il gruppo è poi finito nelle mani di Shin e dei suoi cloni, giungendo poi alla fine una volta che questi ultimi si sono uniti a Konoha. In Boruto: Naruto Next Generations, il ruolo di organizzazione cattiva è di Kara.