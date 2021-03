Naruto torna su Crunchyroll: disponibile la seconda stagione con i sottotitoli in italiano

A poco più di un mese di distanza dall'aggiunta della prima stagione di Naruto, Crunchyroll annuncia l'ufficialmente l'arrivo dei nuovi episodi, disponibili dalle 17:00 di oggi, lunedì 1 marzo 2021. Per il momento le nuove puntate sono visibili unicamente sul sito ufficiale, ma arriveranno anche sull'app entro domenica 7 marzo.

Come seconda stagione non si intende Naruto: Shippuden, ma gli episodi dal 27 al 52 della prima serie di Toei Animation, quelli in cui viene raccontato l'esame di selezione dei Chunin. In totale l'anime è composto da 220 puntate, e Crunchyroll Italia ha annunciato che saranno pubblicate tutte quante nel prossimo futuro. La seconda stagione è arrivata un mese dopo la prima, quindi possiamo aspettarci che la serie completa sia disponibile entro la fine del 2021.

Vi ricordiamo che al momento Crunchyroll Italia detiene i diritti per la pubblicazione dei primi 52 episodi di Naruto, della diciassettesima stagione di Naruto: Shippuden (episodi dal 394 al 500) e di tutte le puntate di Boruto: Naruto Next Generation, che viene trasmesso in simulcast con il Giappone. Una volta portata la prima serie, è possibile che il sito si impegni per aggiungere anche le sedici stagioni mancanti del sequel.

E voi cosa ne dite? Farete un rewatch? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre per restare in tema, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento spoiler sull'esame di selezione dei Chunin, dove analizziamo tutti i possibili scontri.