Naruto: grande debutto per il manga di Sasuke Retsuden su MangaPlus

Pubblicata nell’agosto del 2019 la light novel Sasuke Retsuden ha riscosso grande successo tra gli appassionati di Naruto, a tal punto da convincere Shueisha e gli autori in un adattamento manga. Il primo capitolo ha debuttato sulla piattaforma MangaPlus il 22 ottobre 2022, ottenendo un risultato incredibile in meno di ventiquattro ore.

A distanza di sette mesi dall’annuncio della serie manga a cura di Shingo Kimura, la prima parte della missione di Sasuke nel misterioso paese di Redaku per comprendere quanto possibile sulla malattia di Naruto e cercare una possibile cura è riuscita infatti a posizionarsi nella top 10 delle serie più lette su MangaPlus. Nel post di @Abdul_S17 riportato in calce erano stati registrati già dati promettenti, che vedevano il primo capitolo di Sasuke Retsuden al nono posto della classifica, con 248.000 visualizzazioni.

Attualmente Sasuke Retsuden: i coniugi Uchiha e il firmamento stellato è riuscito a superare anche DanDanDan, raggiungendo quindi l’ottava posizione delle serie più lette, e avvicinandosi pericolosamente alle visualizzazioni di Spy x Family, con ben 307.832 letture accumulate in trenta ore dalla pubblicazione. Voi avete letto il primo capitolo della serie? Diteci le vostre opinioni nei commenti.

Per concludere ricordiamo che il prossimo capitolo di Sasuke Retsuden arriverà il 5 novembre 2022 su MangaPlus, e vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'evoluzione di Sasuke nel corso della serie.