Naruto: un decorato mezzobusto di Itachi Uchiha, la potenza dello Sharingan a 300€

I personaggi di Naruto sono tanti e molti si sono conquistati un ruolo di rilievo nello scacchiere ideato da Masashi Kishimoto. Alcuni personaggi hanno però una storia molto più particolare di quella di altri e, tra forza e carisma, sono riusciti ad accattivarsi l'amore del pubblico. Tra questi, Itachi Uchiha è uno dei più famosi.

La vita di Itachi Uchiha è stata costellata di eventi fin da subito. Essendo stato lui un ninja prodigio, ha scalato i ranghi velocemente fino a venire a conoscenza dei piani del clan Uchiha. Fedele a Konoha, Itachi ha deciso di tradire il proprio clan scatenando poi una serie di eventi che ha coinvolto il fratello minore Sasuke. Più volte è stato messo in risalto il suo strapotere, dovuto a tecniche potenti e un Mangekyou Sharingan devastante.

Ora potete aggiungere questo personaggio alla vostra collezione di statuette a tema Naruto. ThirdEyeStudio ha reso disponibile una statuetta da 290€ con Itachi Uchiha. Il mezzobusto, in scala 1 a 3 e un'altezza di 40 centimetri, si concentra sul personaggio che viene attorniato da due metà di una maschera hannya, mentre intorno si notano altri dettagli indicativi del personaggio come i corvi e il ventaglio degli Uchiha alle spalle. Il lancio è previsto per il secondo trimestre del 2022, mentre da adesso è possibile preordinarla.

I fan amano così tanto Itachi Uchiha da festeggiare il suo compleanno.