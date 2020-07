Naruto: Deidara vi lascerà senza fiato in questo cosplay al femminile

Nonostante il fallimento di Samurai 8: La Storia di Hachimaru, Masashi Kishimoto continua a essere uno degli autori più promettenti in Giappone, complice il successo mondiale di Naruto Shippuden. Popolarità che, inoltre, è stata garantita dalla grande varietà di personaggi carismatici e particolarmente intriganti.

Una delle prime saghe dopo il time-skip fu dedicata alla figura di Gaara, intento a proteggere il proprio villaggio dall'invasione dell'Organizzazione Alba. Il kasegake, infatti, fu uno dei personaggi più amati dell'intero franchise, complice soprattutto la fortissima evoluzione psicologica affrontata nel corso della serie. Da pericolosa minaccia, infatti, egli riuscì a cambiare in meglio le opinioni di tutti conquistando persino quella fiducia che gli valse il titolo di Leader del Villaggio della Sabbia.

Eppure, il suo ruolo venne messo molto presto in serio pericolo a causa dell'invasione dell'Akatsuki per mano di Deidara in un combattimento a dir poco emozionante. Ed è proprio a quest'ultimo personaggio che recentemente, un fan, una certa ShandaCavich, ha dedicato la propria ultima interpretazione personale. Il sensuale cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae Deidara al femminile in un risultato che ha trovato l'approvazione di oltre 4 mila persone.

