Naruto: il design delle scarpe in collaborazione con Jordan spiegato da Zion

Nonostante la serializzazione del manga sia terminata nel 2014, e l’adattamento anime tre anni più tardi, Naruto è ancora tra gli shonen più amati dalla community. L’avventura del biondo ninja di Konoha ha infatti ispirato milioni di ragazzi, tra cui anche Zion Williamson, artefice della collaborazione tra l’opera di Kishimoto e il brand Jordan.

In una video intervista rilasciata sul canale YouTube ufficiale del marchio sportivo, il cestista dei New Orleans Pelicans ha spiegato com’è nata l’idea della partnership tra Naruto e Jordan. A spingere per questo innovativo progetto è stato proprio Williamson, sin da bambino grande appassionato della serie.

Nella stessa intervista, il giocatore che milita in NBA ha rivelato i dettagli sui design delle scarpe Air Jordan Naruto x Zion. Il primo modello, le 200E sneaker, prendono il colore tipico dei Jonin del Villaggio della Foglia. Questa scelta, come dice Zion, si riconduce agli adulti che hanno ispirato la sua vita, proprio come i Jonin hanno guidato quella di Naruto.

Il secondo paio sono le Zion 1 Nine Tails, la cui colorazione si ispira ai momenti in cui la Volpe a Nove Code prendeva possesso di Naruto. Il terzo e ultimo modello rappresentato, le Zion 1 Kyubi, si ispirano alla colorazione della Kurama Mode, ossia di quando Naruto impara a controllare il potere del suo Cercoterio.

Queste scarpe, disponibili all’acquisto sullo shop Nike al prezzo di 129,99 euro, vengono così descritte: “Con una personalità alla mano e un talento fuori dal comune, Zion è unico sul campo, proprio come le sue scarpe. Leggere, stabili e robuste, presentano una suola resistente che garantisce aderenza sul campo. Inoltre, l'ammortizzazione Air offre un comfort ideale sotto il piede e una reattività rapida che conosci e ami”.