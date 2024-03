Naruto: il destino di tutti gli Hokage, dal Primo all'Ottavo

Se pensiamo alle logiche che governano l'universo narrativo di Naruto, fondato su un reticolo di Villaggi che operano come veri e propri ecosistemi socio-politici, è chiaro che le figure apicali di questi agglomerati - cioè i kage - sono alla mercé della Storia. Tanto che gli stessi Hokage sono spesso andati incontro a destini davvero nefasti.

Il Villaggio della Foglia, alla pari dei principali centri cittadini dei vari territori, è contraddistinto infatti da un sistema socio-politico di stampo militarista, al cui vertice risiede la figura catalizzatrice dell'Hokage, inteso non solo come fonte di autorità primaria del suo paese di appartenenza (cioè la Terra del Fuoco) ma anche (e soprattutto) come il ninja più potente della nazione. Una consuetudine, questa, che malgrado le (numerose) differenze che separano sia politicamente che socialmente i vari Villaggi, viene solitamente considerata come un dogma in tutto il mondo degli shinobi. Al punto che gran parte delle figure leggendarie dell'universo dei ninja rivestono (o hanno occupato in passato) tale incarico, proprio perché in un mondo così connaturato alla belligeranza come quello in cui è calata la narrazione di Naruto, è necessario che l'esponente più importante del Villaggio sia in grado di suscitare rispetto – se non addirittura un certo grado di timore e riverenza – nei popoli delle altre nazioni, anche in quelle “amiche”.

Rispetto però al resto dei governatori, gli Hokage godono di una considerazione abbastanza singolare, sia per lo strapotere che li ha contraddistinti (fattore che appare palese nel momento in cui andiamo ad analizzare i kage più deboli dei Cinque Villaggi di Naruto) sia per l'influenza che hanno esercitato sugli eventi nevralgici della Storia. E non è un caso che il più leggendario tra gli shinobi, colui che ha rimodellato per sempre l'idea stessa dell'essere-ninja, tramandandola ai posteri attraverso la “Volontà del Fuoco”, abbia legato la sua memoria all'atto di fondazione di Konoha: stiamo parlando di Hashirama Senju.

Sul Primo Hokage sono state scritte pagine e pagine di Storia, che hanno ripercorso la sua incredibile traiettoria di vita, dalle azioni compiute durante l'Epoca degli Stati Belligeranti fino alla neutralizzazione di quella minaccia chiamata Madara Uchiha. E proprio l'ultimo combattimento che lo ha impegnato con il nemico di sempre ha posto i bastioni non solo per la creazione del Villaggio, ma soprattutto per la configurazione di Konoha come ponte culturale, quale strumento fisico attraverso cui abbattere le differenze tra popoli e razze, fino a costruire un mondo migliore (di cui la Valle dell'Epilogo rappresenta in Naruto il testamento ideologico). Eppure sulla sua fine si sa poco o nulla, se non che in punto di morte abbia consegnato le chiavi della Foglia al fratello.

Proprio Tobirama si è configurato come il governatore che ha plasmato la storia moderna di Konoha. È a lui che va ricondotta la costituzione dell'Accademia ninja, ed è sempre al Secondo Hokage che va legata la fondazione del corpo poliziesco della città, affidato al clan Uchiha. Ma dietro il volto politico, Tobirama non ha mai veramente nascosto la natura guerresca che lo ha sempre contraddistinto. E la morte incontrata sul campo di battaglia, in seguito al gesto sacrificale con cui ha salvato, tra gli altri, Hiruzen Sarutobi durante la Seconda Guerra Ninja, appare come la conclusione ideale del suo percorso di shinobi.

Se Tobirama è passato alla Storia come il più grande statista della Foglia, Sarutobi, invece, ha costruito la propria eredità sulle sue conoscenze accademiche. Conosciuto come “il Professore” oltre a configurarsi come il secondo tra i kage più longevi di sempre in Naruto – dietro solo al Terzo Tsuchikage, cioè Onoki – il nonno di Asuma ha metabolizzato tutto il campionario di tecniche originarie della Terra del Fuoco, al punto da presentarsi come il testimone ideale per tramandare ai cittadini la volontà su cui il Primo Hokage ha fondato il Villaggio. E se non fosse stato per il coup d'état organizzato da Orochimaru in occasione dell'esame chunin, che ha portato il celebre ninja a sacrificare la propria vita pur di estirpare la minaccia rappresentata dal suo ex allievo, è probabile che Sarutobi avrebbe guidato ancora a lungo Konoha.

Discorso diverso vale invece per il padre di Naruto. Se il suo predecessore ha coperto la carica di Hokage per quasi 40 anni, l'amministrazione di Minato è stata in assoluto la più breve di tutta la storia del Villaggio. E anche lui, proprio come Tobirama, ha affidato la sua identità al genio combattivo che lo contraddistingue, trovando poi la morte durante l'attacco alla Foglia della Volpe a Nove Code, di cui avrebbe sigillato metà del chakra in Naruto, mettendo così in moto il percorso dello shinobi più iconico di sempre.

A Sarutobi, che aveva ricoperto per una seconda volta la carica di Hokage dopo la morte di Minato, subentra poi Tsunade, discendente diretta della famiglia Senju. La shinobi passerà alla storia non solo per aver traghettato Konoha attraverso il duro periodo della Quarta Guerra Ninja, ma soprattutto per aver svolto un ruolo cardine nella battaglia contro Madara. E a distanza di qualche anno dal conflitto, proprio come farà il suo successore, decide di abbandonare l'incarico, e di ritirarsi dalle questioni pubbliche.

Per quanto Tsunade abbia desiderato affidare il ruolo di Hokage a Kakashi, il maestro di Naruto ha a lungo tentennato nell'accettare l'incarico. Del resto il ninja-copia è sempre stato un uomo d'azione, e proprio la vasta conoscenza delle strutture militari del Villaggio accumulata nel corso degli anni, gli ha consentito di gestire con grande precisione ed efficacia gli affari di Stato, portando Konoha a sposare un lungo periodo di pace, tale da convincere il Sesto Hokage ad affidare il suo ruolo all'allievo che più di tutti è assurto al vertice dell'eroismo ninja: vale a dire Naruto, di cui il maestro sarebbe poi divenuto un consigliere, insieme a Shikamaru.

Per quanto riguarda il protagonista dell'opera, il suo periodo di amministrazione è stato cadenzato da lunghi periodi idilliaci, almeno fino all'istante in cui non si è palesata la minaccia degli Otsutsuki, che ha messo a dura prova l'incolumità di Konoha. Il Settimo Hokage, a causa del Daikokuten evocato da Kawaki, si ritrova adesso lontano dal Villaggio, confinato all'interno di una dimensione da cui ancora non è chiaro quando potrà emergere. Per questo motivo gli è momentaneamente subentrato Shikamaru, il cui destino da Ottavo Hokage (ad interim) dipenderà sia dalle azioni di Boruto, sia dal fato a cui Kishimoto ed Ikemoto destineranno l'allievo di Jiraya.

