Naruto: il destino di tutti gli Tsuchikage, dal Primo al Quarto

L'universo di Naruto, fondato su un reticolo di Villaggi che operano come veri ecosistemi socio-politici, è stato costantemente falcidiato da uno spirito militarista. E proprio le figure apicali della Roccia - cioè gli Tsuchikage - hanno conosciuto, a causa delle loro ambizioni egotistiche, dei destini davvero tragici e nefasti.

Il Villaggio della Roccia, alla pari dei principali centri cittadini osservati nel manga di Masashi Kishimoto, è contraddistinto infatti da un sistema societario di stampo militarista, al cui vertice risiede la figura catalizzatrice dello Tsuchikage, inteso non solo come fonte di autorità primaria del suo paese di appartenenza, ma anche (e soprattutto) come il ninja più potente della nazione. Una consuetudine, questa, che malgrado le (numerose) differenze che separano sia politicamente che socialmente i vari Villaggi, viene solitamente considerata come un dogma in tutto il mondo degli shinobi. Al punto che gran parte delle figure leggendarie dell'universo dei ninja rivestono (o hanno occupato in passato) tale incarico, proprio perché in un mondo così connaturato alla belligeranza come quello in cui è calata la narrazione di Naruto, è necessario che l'esponente più importante del Villaggio sia in grado di suscitare rispetto – se non addirittura un certo grado di timore e riverenza – nei popoli delle altre nazioni, anche in quelle “amiche”.

Rispetto, però, ai leader della Foglia, le massime cariche del Villaggio della Roccia hanno storicamente agito in un orizzonte etico e morale decisamente meno edificante e virtuoso, macchiandosi nel corso delle decadi di azioni davvero opinabili, tra collusioni sistemiche e la propensione a soddisfare unicamente gli interessi egotistici della nazione. E proprio il fondatore del Villaggio, di cui è stato, appunto, il Primo Tsuchikage, cioè Ishikawa, si è posto come la cartina tornasole dell'identità futura dei suoi crepuscolari cittadini.

L'ecosistema da lui fondato, circoscritto da una sequela di catene montuose che lo rendono autonomo ed indipendente rispetto al resto dei Villaggi, ha mutuato la propria origine da un pensiero fortemente militarista, soprattutto nei codici gerarchici che dominano il suo orizzonte societario. E per quanto sul destino di Ishikawa si sappia poco o nulla, è probabile che il Primo Tsuchikage sia morto per cause naturali, dopo aver oltrepassato indenne sia l'Epoca degli Stati Belligeranti, che la Prima Guerra Ninja.

Ma buona parte dell'eredità culturale e politica della Roccia passa per il Secondo Tsuchikage: ovvero Mu. Denominato una “non-persona”, il successore di Ishikawa ha rappresentato, in assoluto, lo shinobi apicale del Villaggio, capace sia di metabolizzare l'Arte della Polvere, sia di padroneggiare tutte le frazioni elementali del chakra. E in piena continuità con l'élite politica del Paese della Terra, Mu ha messo in atto le azioni più spietate ed eticamente opinabili nella storia della Roccia, pur di assicurare l'indipendenza del proprio Villaggio, tanto da generare delle grandi tensioni tra i suoi omologhi, primi fra tutti con l'allora leader della Nebbia Gengetsu Hozuki. E proprio il confronto mortale con il Secondo Mizukage è culminato nella dipartita del kage della Roccia, il quale ritornerà, in forma reincarnata, durante i capitoli relativi alla Quarta Guerra Ninja, in seguito all'Edo Tensei attivato da Kabuto.

Ed è proprio al leggendario conflitto occorso durante l'arco narrativo finale del manga, che va ancorata la memoria del successore di Mu: ovvero Onoki. Il vecchio shinobi occupa, come noto, il gradino più alto tra i kage più longevi della storia di Naruto, ma la sua eredità di Tsuchikage non è da limitare alle eroiche azioni in cui si è profuso durante la guerra. Anzi, prima ancora che si arrivasse agli eventi del manga, Onoki ha rappresentato l'immagine della perdizione in cui si era fino a quel momento incuneata la Roccia, al punto che il Terzo Tsuchikage, per assicurare gli interessi del Villaggio, è arrivato anche a finanziare l'Akatsuki, oltre ad infrangere diversi trattati politici stipulati con le altre forze del mondo. Trascorsi, questi, a cui l'anziano governatore avrebbe posto rimedio durante gli anni post-guerra, fino a trovare la morte per mano di quegli stessi cloni (i Ku) a cui aveva dato “vita” con l'obiettivo di limitare in futuro il costo umano della guerra.

Ad ereditare poi il posto lasciato vacante da Onoki è la nipote Kurotsuchi, l'attuale leader del Villaggio della Roccia. E come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo i kage più deboli dei Cinque Villaggi di Naruto, il Quarto Tsuchikage si posiziona in assoluto nel vertice basso della gerarchia dei primi cittadini della Roccia, soprattutto per la sua incapacità di mutuare dal nonno l'Arte della Polvere. Ma a differenza dei suoi predecessori, Kurotsuchi gode di un sistema di valori decisamente più virtuoso, segnalando perciò un punto di non ritorno nella Storia del Paese della Terra: ormai distante dalla sequela di collusioni in cui ha rischiato, costantemente, di affondare.

