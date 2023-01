Naruto: il catastrofico Shinra Tensei di Pain nella figure di YOYO STUDIO

È trascorso ormai quasi un decennio da quando Naruto Shippuden salutava i lettori di Weekly Shonen Jump, ma la serie manga di Masashi Kishimoto è ancora oggi tra le più popolari e redditizie del medium. Si susseguono dunque merch e prodotti destinati ai collezionisti, come questa statua da collezione in produzione da YOYO STUDIO.

Nel 2022 si è festeggiato il 20° anniversario dell'anime di Naruto in grandissimo stile. La serie Shonen Jump è stata celebrata con l'apertura di un sito ufficiale e di una mostra a tema in cui sono stati presentati artwork inediti e tanto altro. Purtroppo non è arrivato l'anime remake in cui molti speravano, ma i fan del biondo ninja eroe di Konoha avranno modo di riscattarsi al più presto acquistando la figure di YOYO STUDIO.

Il fantastico pezzo da collezione prodotto dall'azienda specializzata riprende uno dei momenti più alti e rappresentativi di Naruto Shippuden, ovvero quando Pain distrusse il Villaggio della Foglia con il suo Shinra Tensei. Sapevate che questa tecnica è una delle preferite dai fan di Naruto?

Apparso dal nulla nel cielo di Konoha, quello che si riteneva essere il leader assoluto dell'Organizzazione Alba fece conoscere il dolore al mondo ninja attraverso il terribile jutsu conosciuto come Shinra Tensei. Il Villaggio della Foglia venne raso al suolo, con la conseguente morte di numerosi abitanti e shinobi. Alta 60 centimetri, la statua che rappresenta questo oscuro evento per Konoha verrà venduta al prezzo di 699 euro e uscirà nel Q4 del 2023.